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Дубов повел в счете в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Ли Дижэнем

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил представителя Китая Ли Дижэня в первом матче 1/2 финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

Результат – 2,5:1,5 в пользу россиянина. Россиянин выиграл две партии – белыми и черными фигурами, проиграл одну (черными) и в одной сыграл вничью (белыми).

СпортКарякин проиграл Дубову в четвертьфинале онлайн-супертурнираЧитать подробнее

Счет по победам в полуфинале, таким образом, стал 1-0 в пользу Дубова.

В другом матче 1/2 финала действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен со счетом 3:0 переиграл американца Хикару Накамуру.

В матчах плей-офф каждая пара проведет серию мини-матчей до двух побед.

Мини-матч состоит из четырех партий по системе рапид: 15 минут на ход плюс 10 секунд добавления (как и на круговом турнире). В случае ничьей в матче (2:2) назначается партия Армагеддона, в которой у игрока белыми будут 5 минут, у его соперника – 4. Если эта партия завершается вничью, победа присуждается игроку черными фигурами.

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек. По итогам кругового этапа восемь из них вышли в четвертьфинал.

В круговом турнире Дубов занял седьмое место. В четвертьфинале он выбил своего соотечественника Сергея Карякина.

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