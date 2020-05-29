"Ахмат" продлил контракт с Глушаковым до конца сезона

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о продлении соглашения с бывшим полузащитником сборной России и московского "Спартака" Денисом Глушаковым.

Теперь контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По аналогичной опции продлены соглашения с голкипером Евгением Городовым, защитником Роландом Гиголаевым и полузащитником Олегом Ивановым.

Контракты каждого из перечисленных футболистов истекали 31 мая.

Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 21 июня. Он был прерван в марте, к наступлению вынужденной паузы участники РПЛ провели по 22 матчей.