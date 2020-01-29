Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Организаторы турнира серии Большого шлема Australian Open наказали штрафом швейцарского теннисиста Роджера Федерера за нецензурные ругательства во время матча.

Как сообщает Daily Express, спортсмен выплатит $3000.

Инцидент произошел во время матча 1/4 финала турнира против американца Тенниса Сандгрена. Уступавший в третьей партии (до этого каждый из спортсменов выиграл по сету) со счетом 0:3 Федерер выполнил неудачное действие и нецензурно выругался, как он позднее признался, на смеси английского и швейцарского языков.

Брань из уст третьей ракетки мира оказалась услышанной судьей на линии, которая, в свою очередь, поделилась наблюдениями с арбитром на вышке, а та – вынесла Федереру предупреждение.

Отмечается, что платежной волокитой спортсмену заниматься не придется: сумму штрафа просто спишут с призовых за успешное выступление на турнире. За выход в полуфинал (Федерер все же победил Сандгрена, в пяти сетах, отыграв семь матчболов) швейцарцу уже полагается свыше $700 тысяч, а в случае выхода в финал и – тем более – выигрыша турнира сумма возрастет.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В частности, Australian Open он выигрывал шесть раз. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на турнирах Большого шлема – 21-й раз.