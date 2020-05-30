ФК "Црвена Звезда" выиграл чемпионат Сербии сразу же после его возобновления

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Црвена Звезда" досрочно завоевал звание чемпиона Сербии.

В 27-м туре соревнования команда в гостях победила команду "Рад" со счетом 5:0 и стала недосягаемой для ближайшего преследователя. За три тура до финиша у нее 72 очка, что на 14 больше, чем у ближайшего преследователя в лице "Партизана". "Партизан" не догонит "Црвену Звезду", даже при игре в запасе.

27-м туром чемпионат Сербии возобновился. Как и большинство других национальных первенств, он был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

"Црвена Звезда" выиграла чемпионат страны в седьмой раз и в третий подряд. Но по числу триумфов в чемпионате она уступает "Партизану", который выигрывал золото восемь раз.