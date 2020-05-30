Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54

ФК "Црвена Звезда" выиграл чемпионат Сербии сразу же после его возобновления

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Црвена Звезда" досрочно завоевал звание чемпиона Сербии.

В 27-м туре соревнования команда в гостях победила команду "Рад" со счетом 5:0 и стала недосягаемой для ближайшего преследователя. За три тура до финиша у нее 72 очка, что на 14 больше, чем у ближайшего преследователя в лице "Партизана". "Партизан" не догонит "Црвену Звезду", даже при игре в запасе.

27-м туром чемпионат Сербии возобновился. Как и большинство других национальных первенств, он был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

"Црвена Звезда" выиграла чемпионат страны в седьмой раз и в третий подряд. Но по числу триумфов в чемпионате она уступает "Партизану", который выигрывал золото восемь раз.

футбол Сербия

Новости по теме

Новости

Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Прокуратура попросила для футболиста "Атлетико" Диего Косты полгода тюрьмы

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Российская премьер-лига-2019/20

Зрителей частично допустят к просмотру матчей РПЛ на стадионах

Зрителей частично допустят к просмотру матчей РПЛ на стадионах
Российская премьер-лига-2019/20

Они заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛ

Они заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛ

Бывшему чиновнику и баскетболисту Домани смягчили наказание

Пятикратный чемпион России Анюков вновь завершил карьеру футболиста

Гран-при Нидерландов "Формулы-1" отменен

Российская премьер-лига-2019/20

Еще четыре футболиста "Локомотива" подхватили COVID-19

Еще четыре футболиста "Локомотива" подхватили COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');