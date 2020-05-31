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"Локомотив" попрощался с покидающим клуб тренером Семиным

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Воскресенье, 31 мая, стало последним днем работы тренера Юрия Семина в московском "Локомотиве".

Футбольный клуб на своем сайте опубликовал серию материалов, чтобы вспомнить успехи специалиста на этом посту. Пресс-служба "Локо" напоминает, что на счету Семина три чемпионства РФ, три Суперкубка, шесть Кубков России, один Кубок Содружества. Свой первый кубок этот тренер выиграл 24 года назад.

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"Палыч всегда был и будет для нас примером. Что мне сразу бросилось в глаза, когда пришёл в "Локомотив": он мог накричать на игрока – и тут же успокоить, чтобы обиды держать никто и не подумал. Любой конфликт улаживал очень быстро. Это, прямо скажем, достойно восхищения. Коллектив у него жил, как сейчас модно говорить, на позитиве. И что очень важно, Юрий Палыч всегда старался (и у него получалось!) объединить команду, группировок не было никаких". - приводит пресс-служба "Локомотива" слова экс-футболиста "Локо", чемпиона России-2002 Юрия Дроздова.

14 мая "Локомотив" объявил о назначении на пост главного тренера команды Марко Николича. Тогда же было подтверждено, что пост наставника команды покидает Юрий Семин.

Расставание с Семиным застало "Локомотив" на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2019/20.

футбол РПЛ Локомотив Юрий Семин

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