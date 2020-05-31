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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

"Шахтер" победил киевское "Динамо" в чемпионате Украины по футболу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU -Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 нанесли поражение киевскому "Динамо" в матче возобновившегося чемпионата Украины. Игра прошла в Киеве, но юридическим ее хозяином являлся "Шахтер".

На 38-й минуте встречи счет открыл футболист "Динамо" Виталий Буяльский.

Через минуту Марлос сравнял счет, он же на 67-й минуте вывел "Шахтер" вперед. На 74-й минуте "Шахтер" увеличил отрыв в счете: отличился Маркос Антонио.

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице, набрав 62 очка. "Динамо" идет на втором месте с 16-очковым отставанием.

Чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса, его возобновление состоялось в нынешний уикенд. Матчи проходят без зрителей.

футбол Украина

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