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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Украинская премьер-лига решила возобновить футбольный сезон-2019/20 30 мая, сообщается на сайте киевского клуба "Динамо".

Отмечается, что матчи оставшихся девяти туров премьер-лиги будут проходить без зрителей.

Чемпионат Украины, как и национальные первенства почти во всех странах, был прерван из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате Украины в настоящий момент лидирует донецкий "Шахтер", в 23-х турах набравший 59 очков. По 46 очков – у идущих следом "Зари" (Луганск) и "Динамо".

футбол Украина

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