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Чемпион ОИ Каблуков покинул ХК "Амур" через три дня после перехода

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" принял решение расторгнуть контракт с нападающими Ильей Каблуковым и Максимом Карповым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Оба хоккеиста перешли в "Амур" 28 мая из петербургского СКА. При этом в тот день из "Амура" ушел еще один экс-игрок СКА, подписавший контракт с хабаровским клубом незадолго до этого, Сергей Плотников.

Каблуков - воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за "Торпедо", "Спартак" и "Атлант". В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.

Карпов - воспитанник челябинского хоккея, выступал за местные "Мечел" и "Трактор", с которым стал серебряным призером чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013, московское "Динамо", с которым выиграл Кубок Континента (сезон 2013/2014) и СКА.

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