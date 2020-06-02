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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21

Чемпионат России по футболу возобновится матчем "Крылья Советов" - "Ахмат"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Матчи Российской премьер-лиги будут возобновлены после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 19 июня, сообщает пресс-служба РПЛ во вторник.

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Первым поединком после паузы станет в этот день игра 23-го "Крылья - Советов" - "Ахмат" в Самаре. Она начнется в 18:00 по московскому времени. Также 19 июня сыграют "Сочи" - "Ростов", начала их игры запланировано на 20:00.

20 июня сыграют "Урал" - "Рубин" (14:00), "Арсенал" - "Спартак" (16:30) и ЦСКА - "Зенит" (19:00).

На 21 июня также запланированы три игры: "Уфа" – "Тамбов" (16:00), "Локомотив" – "Оренбург" (17:30), "Краснодар" – "Динамо" (20:00).

Заключительный 30-й тур запланирован 22 июня. Финал Олимп - Кубка России пройдет 25 июля.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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