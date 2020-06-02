Чернышенко сообщил, что РПЛ возобновится 19 июня

Ранее официально объявлялось, что возобновление запланировано на 21 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги возобновится 19 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Соответствующую информацию он озвучил на брифинге во вторник.

По его словам, "хоккей и баскетбол вернутся в августе".

Ранее сообщалось, что чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 21 июня, соответствующее решение было принято в мае на заседании исполкома Российского футбольного союза. Тогда планировалось, что игру оставшейся части сезона пройдут при пустых трибунах. Однако вскоре было решено допускать зрителей на матчи - по 10 процентов от вместимости стадиона.

Чернышенко на вторничном брифинге отметил, что "РПЛ и РФС проделали большую работу и подтверждают возможность обеспечить безопасность спортсменов и зрителей".

"Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, на матчах трибуны будут заполнены до 10%. Это уже живой футбол с поддержкой зрителей, который возвращает эмоциональную атмосферу. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах, мы предпринимаем усилия, чтобы как можно больше зрителей увидели матчи на наших федеральных бесплатных каналах", - сказал Чернышенко.

В настоящее время в РПЛ лидирует петербургский "Зенит", он на девять очков опережает ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара".