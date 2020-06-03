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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59

Марадона продлил контракт с "Химнасией"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футбольный клуб "Химнасия" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Диего Марадоной.

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Контракт с легендой аргентинского футбола, согласно распространенной пресс-службой клуба информации, теперь действует до 31 декабря 2021 года.

Марадона возглавил "Химнасию" осенью 2019 года, команда разместилась на 19-м месте турнирной таблицы среди 24 команд.

Марадона – чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины. В качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.

футбол Диего Марадона

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