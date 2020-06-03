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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59

ВФЛА допустила отмену чемпионата России по легкой атлетике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики может отменить чемпионат России-2020, который изначально должен был пройти в июне в Чебоксарах.

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"На текущей неделе рабочая группа начинает работу над проектом календаря с учетом возможного снятия всех эпидемических ограничений в середине июля. Чемпионат России планируется провести в середине сентября в Чебоксарах. Если не будет возможности обеспечить равные условия подготовки для спортсменов из разных регионов, то рассматривается отмена чемпионата и проведение вместо него Всероссийских соревнований", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Изначально чемпионат России должен был пройти в столице Чувашии с 23 по 28 июня. Однако в мае ВФЛА отменила о переносе всех соревнований под ее эгидой, запланированных на июнь, из-за пандемии коронавируса.

легкая атлетика ВФЛА

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