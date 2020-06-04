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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:52

Три итальянских клуба заинтересовались футболистом "Локомотива" Алексеем Миранчуком

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Несколько итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексею Миранчику.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", речь идет о командах "Аталанта" и "Рома". По сведениям издания, к официальным переговорам клубы не приступили, но возможность выкупить игрока рассматривают.

Также в СМИ сообщается о возможном переходе игрока в "Фиорентину".

Футболист играет в "Локомотиве" с 2013 года. В его составе он по разу выиграл чемпионат России и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

Ранее Алексея Миранчука в аренду хотел брать "Милан", однако руководство "Локомотива" отказалось от этой сделки.

"Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа, - объяснил журналистам в марте гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе.- Наш клуб борется за право выйти в Лигу чемпионов, которая по прошлому году принесла нам порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка). А та сумма, за которую нам предлагали арендовать нашего лучшего игрока, мягко говоря, с точки зрения "рацио", никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил и игроку".

Сейчас "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице. Во время паузы в сезоне, вызванной в пандемии коронавируса, в команде сменился главный тренер. Вместо Юрия Семина наставником команды теперь является серб Марко Николич.

футбол ФК Локомотив Алексей Миранчук

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