Российским легкоатлетам оплатят расходы на получение нейтрального статуса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики поддержала инициативу президента федерации Евгения Юрченко компенсировать российским легкоатлетам средства, которые они потратили на получение нейтрального статуса от Международной легкоатлетической ассоциации (World Athetics).

"Президент ВФЛА Евгений Юрченко после проведенной на днях видеоконференции с комиссией спортсменов ВФЛА вышел с предложением к бюро президиума о необходимости компенсирования спортсменам затрат на взнос, назначенный World Athetics, для получения нейтрального статуса. Бюро президиума поддержало инициативу главы федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

"Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса", - отмечается там же.

Ранее World Athletics разработала получения российскими легкоатлетами статуса нейтрального спортсмена в 2020 году. Согласно этому регламенту, российская сторона должна отобрать из числа тех, кто получить этот статус, десять спортсменов для участия в крупных международных соревнованиях 2020 года. При выборе этих десяти спортсменов ВФЛА следует отдавать предпочтения спортсменам, находящимся в пуле допинг-тестирования ассоциации.

Оформление заявок вызовет финансовые расходы. Так, со спортсменов до 18 лет, оплата за заявку взиматься не будет. Атлеты до 20 лет должны будут заплатить за заявку $100; остальные - по $250.