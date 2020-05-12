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На крупные турниры по легкой атлетике разрешат заявиться лишь 10 россиянам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разработала и направила в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) регламент получения российскими легкоатлетами статуса нейтрального спортсмена (ANA) в 2020 году.

Согласно этому регламенту, как сообщает пресс-служба ВФЛА, российская сторона должна отобрать из числа тех, кто получить этот статус, десять спортсменов для участия в крупных международных соревнованиях 2020 года. World Athletics подчеркивает, что при выборе этих десяти спортсменов ВФЛА следует отдавать предпочтения спортсменам, находящимся в пуле допинг-тестирования ассоциации.

Оформление заявок вызовет финансовые расходы, но не у всех. Так, со спортсменов до 18 лет, оплата за заявку взиматься не будет. Атлеты до 20 лет должны будут заплатить

В частности, согласно этому порядку, со спортсменов до 18 лет оплата не взимается; спортсмены до 20 лет должны заплатить за заявку $100; остальные - по $250.

В регламенте дополнительно подчеркивается, что данные критерии и требования распространяются только на 2020 год. В конце года на заседании Совета World Athletics будет принято решение о необходимости пересмотра или обновления регламента для получения нейтрального статуса в 2021 году.

По словам главы ВФЛА Евгения Юрченко, лимит в десять спортсменов "нас совершенно не устраивает, и это вопрос дискуссии с WA".

"Но в любом случае, в рамках созданной комиссии по восстановлению мы работаем сейчас над тем, чтобы вопрос лимитов и нейтральных статусов в отношении российских легкоатлетов был снят с легкоатлетической повестки 2021 года", - добавил Юрченко.

12 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации.

легкая атлетика ВФЛА

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