Вслед за сборной России Брагин возглавил СКА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о назначении Валерия Брагина в качестве главного тренера команды.

"Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.

На этом посту Брагин сменил Алексея Кудашова.

"СКА благодарит Алексея Кудашова, работавшего в должности главного тренера, а также тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса и тренера по ИФП Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что Брагин возглавил сборную России, которую до него также тренировал Кудашов. Сообщалось, что Кудашов будет помогать национальной команде в качестве консультанта.

С 2010 года 64-летний Валерий Брагин работал в молодежной сборной России. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет. Неоднократно попадала в призеры: в 2020 году, в частности, завоевала серебро.