Вслед за сборной России Брагин возглавил СКА
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о назначении Валерия Брагина в качестве главного тренера команды.
"Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.
На этом посту Брагин сменил Алексея Кудашова.
"СКА благодарит Алексея Кудашова, работавшего в должности главного тренера, а также тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса и тренера по ИФП Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу стало известно, что Брагин возглавил сборную России, которую до него также тренировал Кудашов. Сообщалось, что Кудашов будет помогать национальной команде в качестве консультанта.
С 2010 года 64-летний Валерий Брагин работал в молодежной сборной России. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет. Неоднократно попадала в призеры: в 2020 году, в частности, завоевала серебро.