Глава РФС констатировал 50-процентные убытки клубов из-за COVID-19

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пауза в национальном первенстве по футболу из-за пандемии коронавируса привела клубы к значительным убыткам, заявил президент РФС Александр Дюков на коллегии Минспорта в пятницу.

"Эпидемия оказала существенное негативное влияние на спорт в целом и футбол, в частности. Прежде всего, это выразилось в переносе или отмене соревнований", - отметил он.

"Остановка профессиональных соревнований поставила клубы и лиги в сложное финансовое положение, сократились поступления от продажи билетов и атрибутики, кейтеринга, снизились доходы клубов по спонсорским контрактам в связи с невозможностью полного исполнения обязательств перед спонсорами и партнерам. Доходы упали более чем на половину", - констатировал Дюков.

"Ряд региональных клубов, которые существуют за счет региональных бюджетов, столкнулись сокращением финансирования со стороны регионов, это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые благополучные клубы оказались на грани банкротства", - посетовал он.

Розыгрыш Российская премьер-лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. РФС принял решение возобновить турнир 19 июня. Соревнования в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиги (второй и третий по статусу дивизионы страны) решено не возобновлять.