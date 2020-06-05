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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Российские футбольные клубы обзаведутся лабораториями для выявления COVID

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Учебно-тренировочные базы российских футбольных клубов оборудуются мини-лабораториями, которые позволяют в течение часа выявить зараженных коронавирусом, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков на коллегии Минспорта в пятницу.

"Клубы закупают отечественные мини-лаборатории, которые могут в течении часа провести диагностику команды. Их применение сделать территории учебно-тренировочные базы сделать чистыми, уже чрез час можно знать, кто инфицирован, а кто нет. Таким образом, зараженных можно оставлять за территорией", - рассказал Дюков.

"Хочу порекомендовать эти мини экспресс-лаборатории другим федерациям", - добавил он.

Розыгрыш Российской премьер-лиги, приостановленный в марте из-за пандемии коронавирусу, планируется возобновить 19 июня. Также будет возобновлен розыгрыш Кубка России. В Россию уже вернулись иностранные тренеры и футболисты, клубы приступили к тренировочному процессу.

футбол коронавирус

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