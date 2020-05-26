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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин констатирует завершение первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата страны по футболу.

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"Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата - все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны", - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

В связи с этим Прядкин выразил благодарность правительству, представителям ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководства РФС "и всех, кто участвовал в этом процессе". По его словам, вся эта процедура была важна "не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего".

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Сам Прядкин при этом возглавил оперативный штаб, созданный РПЛ "для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона".17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Вернувшись, они сначала должны будут пройти двухнедельный карантин.

Как говорится на сайте правительства, соответствующие изменения внесены в распоряжение "О временном ограничении въезда в РФ". В сообщении уточняется, что "разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией".

Розыгрыш РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира ожидается 21 июня.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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