"Динамо" признано победителем молодежного первенства России по футболу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Молодежное "Динамо" получило статус победителя первенства России по футболу среди молодежных команд РПЛ.

На общем собрании (…) подвели итоги молодежного первенства, которое не будет доиграно: победителем молодежного первенства сезона-2019/20 признано московское "Динамо". Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС", - говорится в сообщении пресс-службы Российской премьер-лиги.

Матчи молодежного первенства России привязаны к расписанию игр основных клубов РПЛ. В 22 турах первенства "Динамо" набрало 47 очков, на четыре балла опередив идущий следом московский ЦСКА.

По числу триумфов в турнире "Динамо" сравнялось со столичным "Спартаком" – четыре. Два раза турнир выигрывал московский "Локомотив", по разу – ЦСКА, петербургский "Зенит" и ФК "Краснодар".

В отличие от молодежного первенства, чемпионат основных команд РПЛ решено доигрывать. Возобновление ожидается 19 июня.