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"Динамо" признано победителем молодежного первенства России по футболу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Молодежное "Динамо" получило статус победителя первенства России по футболу среди молодежных команд РПЛ.

СпортЧернышенко сообщил, что РПЛ возобновится 19 июняЧитать подробнее

На общем собрании (…) подвели итоги молодежного первенства, которое не будет доиграно: победителем молодежного первенства сезона-2019/20 признано московское "Динамо". Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС", - говорится в сообщении пресс-службы Российской премьер-лиги.

Матчи молодежного первенства России привязаны к расписанию игр основных клубов РПЛ. В 22 турах первенства "Динамо" набрало 47 очков, на четыре балла опередив идущий следом московский ЦСКА.

По числу триумфов в турнире "Динамо" сравнялось со столичным "Спартаком" – четыре. Два раза турнир выигрывал московский "Локомотив", по разу – ЦСКА, петербургский "Зенит" и ФК "Краснодар".

В отличие от молодежного первенства, чемпионат основных команд РПЛ решено доигрывать. Возобновление ожидается 19 июня.

футбол ФК Динамо

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