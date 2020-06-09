РФС выступил за допуск посетителей вип-лож на матчи по отдельной квоте

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз ждет, что Роспотребнадзор поддержит инициативу исключить посетителей вип-лож стадионов из числа 10 процентов зрителей, которым разрешено присутствовать на матчах.

"Ситуация находится в динамике и ближе к возобновлению чемпионата каждый регион и местный Роспотребнадзор будут принимать индивидуальное решение по проведению матчей с болельщиками. Сейчас Москва дала разрешение на проведение игр с болельщиками", - заявил президент РФС Александр Дюков в ходе пресс-конференции во вторник.

"Инициативу исключения вип-лож из заполняемости в 10% от вместимости стадионов, мы считаем это обоснованным. Во-первых, по экономическим причинам. По нашей оценке, они (вип-ложи) могут взять на себя до 2% от 10 - процентной квоты, что немало и было бы несправедливо по отношению к болельщикам", - сказал он.

"Все вип-ложи имеют отдельные входы и выходы, которые не пересекаются с общими выходами и вип-ложи не увеличат эпидемиологическую нагрузку. Эти ложи, как правило, располагаются на нижнем или вернем ярусах арены, клубы могут разместить болельщиков на нижних ярусах. Зрители будут находиться в разных зонах, и не будут пересекаться между собой", - отметил глава РФС.

"Со стороны клубов должны быть реализовать дополнительные меры, например, установка защитных стекол, проведение влажной уборки, установка ультрафиолетовых ламп и другие меры. Если они будут приняты, то позволят использовать ложу, увеличить посещаемость, но не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в чаше стадиона. Надеюсь, Роспотребнадзор поддержит эту инициативу", - добавил он.

Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 19 июня. На матчах разрешено присутствие зрителей в количестве 10 процентов от вместимости стадионов.