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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Старт следующего футбольного сезона в России запланирован на август

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конкретная дата начала футбольного сезона-2020/2021 будет утверждена на заседании исполкома Российского футбольного союза в конце июня или начале июля.

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"Планируем, что новый сезон начнется в августе, надеемся, что команды начнут готовиться к нему в июле. Решение о возобновлении будет принято на заседании исполкома в конце июня и начале июля. Также лига должна определиться с датами начала сезона", - сказал Дюков.

"Изначально хотели начать 2 или 3 августа. Но сегодня решение не было принято. Клубы попросили начать новое первенство России не 2 или 3, а 10 августа", - добавил он.

Он отметил, что трансферное окно в текущее межсезонье продлится не 8, а 12 недель.

Ранее сообщалось, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. Заключительный 30-й тур чемпионата Российской премьер-лиги запланирован на 22 июля. Финал Кубка России пройдет 25 июля.

футбол

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