UFC проведет четыре турнира в июле на острове Яс в Абу-Даби

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Четыре турнира по смешанным единоборствам пройдут на острове Яс в Абу-Даби, сообщает пресс-служба международной организации по смешанным единоборствам UFC.

"UFC и Управление по туризму и культуре Абу-Даби объявили, что турниры UFC Бойцовский Остров пройдут на острове Яс, Абу-Даби", - говорится в сообщении.

"UFC проведет четыре турнира на острове Яс, включая UFC 251, а также три турнира Fight Nights. Первым в серии турниров станет UFC 251, который пройдет 11 июля (суббота), за ним последуют турниры Fight Nights, которые пройдут 15 июля (среда), 18 июля (суббота) и 25 июля (суббота)" - отмечается там же.

Сообщается, что "с учетом текущих санитарно-эпидемиологических правил Управление по туризму и культуре Абу-Даби создаст на острове Яс безопасную зону, площадью почти 25 квадратных километров, на территории которой будут располагаться арена, отель, тренировочные и обеденные зоны". Доступ в данную зону будет только у бойцов и их тренеров, сотрудников UFC и другого персонала, участвующего в подготовке мероприятия, а также у работников различных объектов острова Яс.

"Нам пришла идея проведения турниров на "Бойцовском острове" во время поиска подходящей локации для международных мероприятий в период глобальной пандемии. За десять лет Абу-Даби зарекомендовал себя, как отличное место для проведения мероприятий, и это идеальное место для новых боев", - сказал президент UFC Дана Уайт

"Инфраструктура, которую мы строим, предоставит бойцам уникальные возможности, каких не было раньше, на территории острова будут находиться арена, корпус для частных тренировок и Октагон. Бойцовский остров даст нам опыт, который мы никогда не забудем. Я с нетерпением жду ярких боев на острове Яс", - добавил он.

В 2019 году UFC и Управление по туризму и культуре Абу-Даби подписали соглашение о пятилетнем партнерстве, целью которого было проведение турниров UFC в эмирате. Первым турниром стал бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье в сентябре. Российский чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов тогда защитил титул, победив американца.

До 2019 года UFC проводила мероприятия в Абу-Даби в 2010 и 2014 годах.