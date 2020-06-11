Иностранные эксперты оценят ключевые спорные решения арбитров в матчах РПЛ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два иностранных экс-арбитра ФИФА вошли в состав Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Как сообщает пресс-служба РФС, это бельгиец Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, "которые добились больших успехов в судейской профессии".

Всего эту комиссию составили восемь человек. Новое положение о комиссии принял исполком РФС. Как отметил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, оно "полностью соответствует принципам независимости и беспристрастности в рассмотрении спорных моментов матчей". положение, по его словам, "будет оценивать только те ключевые спорные моменты, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход игры".

Под спорными моментами подразумеваются: "нарушение правил игры при забитых голах; эпизоды с назначением или не назначением пенальти; ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки), ошибки в идентификации наказанных игроков".

Решения комиссии, как подчеркнул Хачатурянц, "являются окончательными и не подлежат обжалованию".

54-летний Де Блекере являлся арбитром ФИФА с 1998 по 2012 годы, 50-летний Штарк - с 1999 по 2014 годы. За их плечами работа на матчах еврокубков, чемпионатов мира и Европы.

Чемпионат России по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновляется 19 июня.