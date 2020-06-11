Экс-футболист "Спартака" Ковач возглавил чешский клуб "Опава"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Радослав Ковач занял пост главного тренера местного клуба "Опава".

Как сообщается на сайте клуба, на этой должности Ковач будет работать в тандеме с Алоисом Скачелом. Предыдущий главный тренер, Иржи Бальцарек, уволен за неудовлетворительные результаты, которые нашли отображение в турнирной таблице: последнее место.

В России Ковач известен по выступлениям за московский "Спартак", цвета которого он защищал с 2005 по 2009 годы. Здесь он стал трехкратным серебряным призером чемпионата России.