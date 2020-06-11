Футболист "Тоттенхэма" дисквалифицирован на игру за шутки про коронавирус

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Футбольная ассоциации Англии дисквалифицировала на одну игру чемпионата страны полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает "Би-би-си".

Поводом для такого наказания стала шутки футболиста про вспышку COVID-19, озвученные им в видеоролике в одной из соцсетей в феврале. Шутки были с азиатским уклоном.

Кроме того, футболист, выступающий также за сборную Англии, должен заплатить штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, Деле Алли не сможет сыграть в домашнем матче "Тоттенхэма" против "Манчестер Юнайтед" 19 июня.

Чемпионат Англии по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Возобновится он 17 июня.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.