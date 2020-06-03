Еще один заразившийся COVID-19 обнаружен в Английской премьер-лиге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига провела очередной, пятый этап тестирования на COVID-19 среди футболистов и сотрудников клубов.

Как сообщается на сайте лиги, тестирование прошло 1 и 2 июня, в нем приняли участие 1197 человек. Тест одного из них оказался положительным.

Отмечается, что этот человек помещен на недельную самоизоляцию. Его имя, должность и клубная принадлежность не указывается. Однако о заражении коронавирусом в своем клубе сообщил лондонский "Тоттенхэм".

"Премьер-лига сообщила нам, что мы получили один положительный тест на COVID-19 после последнего этапа. Из-за медицинской конфиденциальности, имя человека не будет разглашено", - говорится в сообщении пресс-службы "Тоттенхэма".

В клубе также отметили, что болезнь у заразившегося представителя "Тоттенхэма" протекает бессимптомно.

Первый этап тестирования в Английской премьер-лиге прошел 17-18 мая, когда было проверено 748 человек. Положительный тест сдали шесть человек из трех клубов.

На втором этапе (19-22 мая) проверку прошли 996 человек: коронавирус обнаружен у двух человек из двух клубов.

На третьем этапе (25-26 мая) тестированию были подвергнуты 1008 человек. Положительный тест оказался у четырех человек из двух клубов.

На четвертом этапе (28-29 мая) в тестировании участвовали 1130 человек, все тесты на этот раз были отрицательные.

Чемпионат Англии по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Возобновится он 17 июня.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.