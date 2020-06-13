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ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы "Панатинаикоса" покинуть ее

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.

Заявление, текст которого приводится на сайте ЦСКА, стало реакцией на действия руководства греческого "Панатинаикоса", которое, выдвигая финансовые претензии Евролиге, объявило о намерении покинуть состав ее участников.

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"Все десять клубов без исключения верили в коллективный проект баскетбольной Евролиги и продолжают верить в него, - говорится в тексте коллективного заявления. - Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству".

"Положительная эволюция Евролиги за последние 20 лет, и, особенно, за последнее десятилетие, только усилила эту веру и настроенность группы клубов на то, чтобы развивать успех и выводить европейский баскетбол на следующий уровень. Рост (проекта) выдающийся не только в плане охвата аудитории, повышения известности и интереса к Евролиге, но и в отношении экономики вокруг турнира. Это привлекло в экосистему Евролиги множество бизнес-партнеров, которые видят компанию как идеальный инструмент для дополнительного роста их организаций", - отмечается в тексте заявления.

При этом клубы выразили желание, что "Панатинаикос" продолжит выступление в Евролиге, "потому что клуб был неотъемлемой частью проекта на протяжении последних 19 лет".

Помимо ЦСКА, заявление подписали "Анадолу Эфес" (Стамбул), "Олимпия" (Милан), "Барселона", "Фенербахче" (Стамбул), "Баскония" (Витория), "Маккаби" (Тель-Авив), "Олимпиакос" (Пирей), "Реал" (Мадрид), "Жальгирис" (Каунас).

Шестикратный победитель Евролиги "Панатинаикос", недовольный распределением доходов от участия в турнире, 11 июня объявил о желании покинуть его.

баскетбол Евролига

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