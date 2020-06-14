Футболист "Норвича" сдал положительный тест на коронавирус

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Норвич" сообщил о том, что один из игроков команды сдал положительный тест на наличие вируса COVID-19.

Как сообщается на сайте клуба, футболист – в целях конфиденциальности его имя не называется – пройдет недельную самоизоляцию, после чего сдаст повторный тест. В случае отрицательного результата теста игрок сможет возобновить тренировки.

"Норвич" является клубом Английской премьер-лиги (АПЛ), где в настоящий момент занимает последнее, 20-е место.

Между тем, накануне АПЛ сообщила о том, что провела очередной этап тестирования. Он прошел 11-12 июня, участие приняли 1200 игроков и сотрудников клубов. Два теста у представителей двух клубов оказались положительными.

Возобновление чемпионата Англии, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, ожидается 17 июня.