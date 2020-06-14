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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:48

"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 одолели столичный "Спартак" в контрольном матче.

Как сообщил в инстаграме (игра прошла в закрытом режиме) главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков, в составе его команды два гола провел Кристиан Нжи, по одному – Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.

В составе "Спартака", по информации издания "Спорт-Экспресс", отличился Джордан Ларссон.

Обе команды ведут подготовку к оставшейся части чемпионата Российской-премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В ближайшем, 23-м туре "Спартак" 19 июня в Туле сыграет с местным "Арсеналом". "Динамо" 21 июня на выезде встретится с ФК "Краснодар".

В турнирной таблице "Динамо" сейчас занимает шестое место, набрав 30 очков. У "Спартака" на два очка меньше, он – на восьмой строчке.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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