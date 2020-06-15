Австрийский теннисист Тим выиграл турнир серии Adria Tour в Белграде

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Австриец Доминик Тим стал победителем выставочного турнира серии Adria Tour в Белграде.

В финале соревнования он взял верх над представителем Сербии Филипом Крайиновичем – 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

На участие в турнире были зарегистрированы восемь теннисистов. Изначально они были разделены на две группы по четыре участника в каждой. Однако представитель одной из групп -– босниец Дамир Джумхур, – не доиграв первый матч, снялся с соревнования. По итогам кругового этапа победители групп пробились в финал.

Организатор турнира, он же его участник - лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Он занял второе место в своей группе, по дополнительным показателям уступив лидерство Крайиновичу.

Матчи турнира проходили по укороченной программе: для победы в партии теннисисту необходимо было набрать минимум четыре, а не шесть очков.