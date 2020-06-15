Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:48

Австрийский теннисист Тим выиграл турнир серии Adria Tour в Белграде

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Австриец Доминик Тим стал победителем выставочного турнира серии Adria Tour в Белграде.

В финале соревнования он взял верх над представителем Сербии Филипом Крайиновичем – 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

На участие в турнире были зарегистрированы восемь теннисистов. Изначально они были разделены на две группы по четыре участника в каждой. Однако представитель одной из групп -– босниец Дамир Джумхур, – не доиграв первый матч, снялся с соревнования. По итогам кругового этапа победители групп пробились в финал.

Организатор турнира, он же его участник - лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Он занял второе место в своей группе, по дополнительным показателям уступив лидерство Крайиновичу.

Матчи турнира проходили по укороченной программе: для победы в партии теннисисту необходимо было набрать минимум четыре, а не шесть очков.

теннис

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"

В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Наполи"

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге

"Сельта" со Смоловым проиграла "Вильярреалу" в чемпионате Испании

Ничья с "Миланом" вывела "Ювентус" в финал Кубка Италии

"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');