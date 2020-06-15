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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01

Власти региона уточнили, что болельщики гостей смогут прийти на игру "Сочи" - "Ростов"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посмотреть футбольный матч между "Сочи" и "Ростовом" на стадионе "Фишт" смогут не только сочинцы, но и гости курорта, выполнившие требования Роспотребнадзора.

"Жители и гости, находящиеся на территории курорта, смогут посетить матч с соблюдением всех действующих требований Роспотребнадзора", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

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По словам представителя пресс-службы, на игру смогут попасть гости курорта, приехавшие на отдых по санитарно-курортной путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор. Также право пройти на трибуны стадиона получают граждане с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности "или имеющие регистрацию, подтверждающую их прием в Сочи и прошедшие самоизоляцию". На игру также смогут прийти те из гостей города-курорта, кто представил справку об отсутствии COVID-19.

Собеседник отметил, что "люди могут приехать на матч на общих основаниях, учитывая все риски, действующие в условиях карантина, в том числе и попадания в обсерватор".

При этом в ведомстве отметили, что "организованный приезд фанатов гостевой команды из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края, не предусмотрен решением РФС".

Ранее в понедельник сообщалось, что матч "Сочи" - "Ростов" смогут посетить только сочинцы.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между "Сочи" - "Ростов" пройдет 19 июня (начало - 20:00 мск) на стадионе "Фишт", вмещающем 45 тыс. человек.

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае с 31 марта по 21 июня объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что на матчи оставшейся части сезона РПЛ будут допущены зрители в количестве 10 процентов от вместимости стадионов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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