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"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" досрочно обеспечила себе итоговое первое место в чемпионате немецкой футбольной Бундеслиги.

В 32-м туре чемпионата Германии она на выезде обыграла "Вердер" со счетом 1:0 (автор гола – Роберт Левандовски, 43-я минута) и стала недосягаемой для ближайших преследователей. У нее 76 очков, что на 10 больше чем у дортмундской "Боруссии". "Боруссии" не поможет догнать "Баварию" даже наличие игры в запасе.

"Бавария" стала чемпионом Германии восьмой раз подряд. Она самый титулованный участник чемпионата, его триумфатором стала 30 раз. В тройке лучших по этому показателю "Нюрнберг" (9 раз) и дортмундская "Боруссия" (8).

футбол Германия

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