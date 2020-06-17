Матч ЦСКА – "Зенит" будет судить Сергей Иванов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матчах 23-го тура возобновляемого чемпионата РПЛ.

Из списка назначений следует, что в качестве главного судьи на центральный матч тура ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) назначен ростовский арбитр Сергей Иванов. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья - Роман Галимов. За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Николай Волошин, в качестве ассистента к нему прикреплен - Валентин Мурашов.

Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет 20 июня в Москве.

В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице, в его активе 50 очков. ЦСКА – на пятом месте, 36 баллов.

Ниже приводится список главных арбитров на остальные матчи тура:

19 июня. "Крылья Советов" - "Ахмат": Алексей Еськов, "Сочи" - "Ростов": Алексей Сухой.

20 июня. "Урал" - "Рубин": Василий Казарцев, "Арсенал" - "Спартак": Евгений Турбин.

21 июня. "Уфа" - "Тамбов": Виталий Мешков, "Локомотив" - "Оренбург": - Станислав Васильев, "Краснодар" - "Динамо": Михаил Вилков.

Чемпионат России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, на оставшихся матчах чемпионата могут присутствовать зрители в количестве 10% от вместимости стадиона.