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Казань сохранила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций сохранил за Казанью право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

"Суперкубок в 2023 году останется в Казани", - сказал Сорокин на пресс-конференции в среду.

Ранее сообщалось, что из-за корректировки формата и места проведения оставшейся части сезона Лиги чемпионов в нынешнем году финал турнира пройдет не в Стамбуле, а в Лиссабоне. Стамбул проведет решающий матч в следующем году. А Санкт-Петербург, который должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, сделает это на год позже.

футбол Суперкубок УЕФА

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