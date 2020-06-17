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"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Вальядолидом" в чемпионате Испании

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Вальядолида" и "Сельты" завершили вничью матч 29-го тура чемпионата Испании.

Результат встречи, прошедшей на поле "Вальядолида", - 0:0.

В составе "Сельты" с первых минут на поле присутствовал российский нападающий Федор Смолов. На 35-й минуте он получил желтую карточку за грубый фол, на 64-й был заменен.

Смолов, принадлежащий московскому "Локомотиву", играет за "Сельту" на правах аренды.

В турнирной таблице "Сельта" занимает 17-е место (27 очков), "Вальядолид" – 14-е (33).

футбол Испания Федор Смолов

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