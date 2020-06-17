Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Вальядолидом"
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".
Тренерский штаб "Сельты" включил россиянина в стартовый состав.
🔥 OS NOSOS 💙#CandoHaiPaixón #RealValladolidCelta pic.twitter.com/aVg4Ol7DR9— RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 17, 2020
Матч "Вальядолид" – "Сельта" пройдет в среду и стартует в 20:30 мск.
Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды с февраля нынешнего года. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву".
В турнирной таблице "Сельта" занимает 17-е место, "Вальядолид" – 14-е.