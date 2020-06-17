Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50

Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Вальядолидом"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".

Тренерский штаб "Сельты" включил россиянина в стартовый состав.

Матч "Вальядолид" – "Сельта" пройдет в среду и стартует в 20:30 мск.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды с февраля нынешнего года. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву".

В турнирной таблице "Сельта" занимает 17-е место, "Вальядолид" – 14-е.

футбол Федор Смолов

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Российская премьер-лига-2019/20

Матч ЦСКА – "Зенит" будет судить Сергей Иванов

US Open-2020 пройдет без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');