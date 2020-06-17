Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Вальядолидом"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".

Тренерский штаб "Сельты" включил россиянина в стартовый состав.

Матч "Вальядолид" – "Сельта" пройдет в среду и стартует в 20:30 мск.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды с февраля нынешнего года. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву".

В турнирной таблице "Сельта" занимает 17-е место, "Вальядолид" – 14-е.