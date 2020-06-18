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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:0 взяли верх над "Арсеналом" в домашнем матче 28-го тура возобновившегося чемпионата Англии.

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На второй компенсированной к первому тайму счет открыл Рахим Стерлинг. На 51-й минуте, реализовав пенальти, счет удвоил Кевин Де Брейне. На первой компенсированной ко второму тайму минуте отличился Филип Фоден.

Почти весь второй тайм, а именно – с 49-й минуты, "Арсенал" играл в меньшинстве: красную карточку получил Давид Луис.

"Манчестер Сити" набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Он на 22 очка отстает от лидирующего "Ливерпуля". "Арсенал" – на девятом месте (40 очков).

футбол Англия

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