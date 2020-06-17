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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10

"Астон Вилла" и "Шеффилд" сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Бирмингеме, - 0:0.

Этим матчем возобновился чемпионат Английской премьер-лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Он прошел при пустых трибунах.

АПЛ стала третьим из европейских топ-5 национальных чемпионатов, возобновившей турнир. До нее это сделали немецкая Бундеслига и чемпионат Испании. 20 июня возобновится чемпионат Италии. А чемпионат Франции было решено не завершать, победителем был признан лидировавший ПСЖ.

В чемпионате Англии "Шеффилд" занимает шестое место, набрав 44 очка. "Астон Вилла" – на предпоследнем, 19-м месте (26).

футбол Англия

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