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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43

Судья матча "Арсенал" – "Спартак" сдал положительный тест на COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольный арбитр Максим Гаврилин сдал положительный тест на наличие коронавируса, сообщает пресс-служба РФС.

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"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора", - приводятся слова Гаврилина.

"При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", - добавил он.

Гаврилин должен был работать в качестве ассистента главного судьи на матче 23-го тура возобновляемого чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком" 20 июня.

У остальных российских арбитров, прошедших тестирование на коронавирус, результат оказался отрицательным.

футбол Российская премьер-лига РПЛ коронавирус

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