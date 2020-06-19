Российский боксер Дибиров проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям WBF, WBL, PBC в тяжелой весовой категории Расул Дибиров в следующем году намерен добиться статуса абсолютного чемпиона мира.

"В 2021 году запланирован бой за титул абсолютного чемпиона мира", - сказал Дибиров "Интерфаксу".

"Я уверен в своих профессиональных возможностях, потому что в апреле 2018 года я завоевал два титула чемпиона мира по престижным версиям WBF и WBL. Турнир проходил в столице Ганы - Аккре. А в июне 2018 года я успешно боксировал в Марокко за титул PBC. Я не сомневаюсь, что победа будет моей и в дальнейших боях!" – отметил он.

По словам спортсмена, он пока не спешит с планами выступить в боях по версиям WBO, WBA, WBC.

"В первую очередь я планирую в 2020 году войти в топ-15 лучших боксеров мира в моем весе", - отметил он.

Дибиров посетовал, что вынужденная пауза помешала ему это сделать быстрее. "Пандемия изменила все мои планы на предстоящие бои по всему миру. Например, ранее был запланирован бой в Марокко за титул WBO Пан-Африка. Победа позволила бы войти в топ-15 сильнейших боксеров мира", - сказал боксер.

"Сейчас моя команда активно ведет переговоры по выстраиванию актуального графика боев и анализирует потенциальных достойных противников на 2020-2021 годы. Мне интересно провести бои и победить в Европе, на Востоке, в Азии, в Африке", - отметил он.

"Важно быть готовым к поединку не только физически. Организация боя – это большая менеджерская работа. Мы обновили команду в начале июня этого года, и теперь под руководством коммерческого директора Анны Шарма работа идет в ускоренном результативном темпе по всем направлениям", - рассказал обладатель трех поясов.

"Бой – это всегда шоу для зрителей. Необходимо правильно выбирать спонсоров, партнеров, грамотно организовать выступление боксера. Мы открыты к новым предложениям по сотрудничеству, как в направлении амбассадорства, так и в направлении размещения рекламы спонсоров и партнеров", - заявил Дибиров, который в субботу будет одним из спикеров Synergy Online Forum.