Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу

Фото: ФК "Крылья Советов"/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Самаре дан старт матчу "Крылья Советов" – "Ахмат", ставшему первым в Российской премьер-лиге после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Официальное начало матча – 18:00 мск.

Главный судья игры – Алексей Еськов.

"Крылья Советов" вышли на поле в следующем составе: Евгений Фролов, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Тарас Бурлак, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан, Артем Тимофеев, Антон Зиньковский, Денис Попович, Максим Глушенков.

Стартовый состав грозненского "Ахмата": Евгений Городов, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Максим Ненахов, Зоран Нижич, Исмаэл, Денис Глушаков, Бернард Бериша, Олег Иванов, Одисе Роши, Владимир Ильин.

Команды вышли на игру не одновременно, как это было принято до пандемии, а по очереди: сначала "Ахмат", затем" – футболисты "Крыльев".

"Крылья Советов" в пятницу анонсировали, что на стадионе будет присутствовать 4231 зритель, что составляет 10 процентов от вместимости трибун "Самары Арены" – максимальная квота для болельщиков, утвержденная в целях борьбы с распространением коронавируса.

Среди приглашенных гостей – 300 самарских врачей, которые работали с больными коронавирусом. Главный врач Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Армен Бенян произвел символический удар по мячу.

Сам 23-й тур посвящен медицинским работникам.

Согласно регламенту, зрители должны носить маски и перчатки, а на трибунах располагаться с учетом социальной дистанции в полтора-два метра. Организованные визиты матчей болельщиками гостевых команд запрещены.

В 20:00 в Сочи стартует еще один матч игрового дня – между ФК "Сочи" и клубом "Ростов". Эта игра находилась под угрозой срыва в связи с тем, что шесть игроков основного состава "Ростова" заболели коронавирусом. Клуб из Ростова-на-Дону ушел на двухнедельный карантин, предложил перенести игру, однако "Сочи" выступил против этого решения. В результате "Ростов" анонсировал, что на игру в составе команды выйдут юноши из клубной академии.

В субботу встретятся екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин" (начало - 14:00 мск), тульский "Арсенал" и московский "Спартак" (16:30), а также столичный ЦСКА и петербургский "Зенит" (18:30).

В воскресенье программа тура завершится матчами "Уфа" - "Тамбов" (15:00), московский "Локомотив" - "Оренбург" (17:30) и "Краснодар" - московское "Динамо" (20:00).

В настоящее время в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", на девять очков опережающий московский "Локомотив" и ФК "Краснодар".