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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

ФК "Спартак" вступился за задержанных болельщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФК "Спартак" выступил с заявлением, в котором просит правоохранительные органы отпустить задержанных футбольных фанатов, устроивших в Москве акцию в поддержку команды с поджогом фаеров и перекрытием дороги, сообщает пресс-служба клуба.

" ФК "Спартак-Москва" благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных", - говорится в сообщении.

"Мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам, было все это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для "Спартака" в домашний. Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах. Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой еще не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении фанатов столичного футбольного клуба, устроивших в Москве акцию в поддержку команды.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, 19 июня в Проектируемом проезде у стадиона "Открытие Арена" неустановленные граждане перекрыли проезжую часть, подожгли фаеры и другие пиротехнические средства, в результате возникла дымовая завеса. В МВД отметили, что свои действия нарушители сопровождали нецензурной бранью.

Спартак

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