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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

На фанатов "Спартака" завели дело после акции в поддержку команды с поджогом фаеров

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении фанатов столичного футбольного клуба, устроивших в Москве акцию в поддержку команды, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в пресс-службе, 19 июня в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона "Открытие Арена", "неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег "фаеров" и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса".

В МВД отметили, что свои действия они сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок.

В полиции подчеркнули, что "в ходе проведенной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния".

Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено дело по признакам преступления предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

В управлении добавили, что проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о фанатах "Спартака".

Согласно видеозаписям, размещенным в телеграм-каналах, в пятницу фанаты московского "Спартака" устроили акцию в поддержку клуба, который в субботу сыграет в Туле с местным "Арсеналом". Из-за ограничений в связи с распространением коронавируса поехать на матч болельщики не смогли.

футбол Спартак МВД

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