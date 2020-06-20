"Спартак" победил "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 взяли над тульским "Арсеналом" в матче 23-го тура возобновленного чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги.

На 44-й минуте игры, прошедшей в Туле, счет открыл Александр Соболев. На 66-й минуте счет удвоил Николай Рассказов, на 79-й гол провел Эсекьель Понсе.

На четвертой компенсированной ко второму тайму время в составе "Арсенала" гол провел Евгений Луценко. На 90+9 минуте Даниил Лисовой выполнял пенальти. Удар с 11-метровой отметки отразил голкипер "Спартака" Алексименко, но Лисовой был точен на добивании

"Спартак" набрал 31 очко и теперь занимает шестое место. "Арсенал" – на восьмом месте, 28 очков.

Чемпионат РПЛ, прерванный после пандемии коронавируса, возобновился 19 июня.