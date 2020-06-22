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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06

Российский теннисист Рублев уйдет на двухнедельный карантин

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев заявил о том, что уйдет на карантин, несмотря на отрицательный тест на COVID-19.

Соответствующее обращение в твиттере он разместил после того, как стало известно о заболевании коронавирусом у болгарина Григора Димитрова, который принимал участие в выставочном турнире Adria Tour. Там же выступал и Рублев.

При этом в финале турнира Рублев должен был играть с организатором соревнования, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Эту игру было решено отменить.

В настоящее время Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP.

теннис

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