Российский теннисист Рублев уйдет на двухнедельный карантин

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев заявил о том, что уйдет на карантин, несмотря на отрицательный тест на COVID-19.

Соответствующее обращение в твиттере он разместил после того, как стало известно о заболевании коронавирусом у болгарина Григора Димитрова, который принимал участие в выставочном турнире Adria Tour. Там же выступал и Рублев.

What is happening in the world now is our responsibility. This is a global problem and it affects all of us. We need to all help reduce the spreading of this virus. So I am going to self quarantine for the next 14 days. Thank you for your support. — Andrey Rublev (@AndreyRublev97) June 22, 2020

При этом в финале турнира Рублев должен был играть с организатором соревнования, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Эту игру было решено отменить.

В настоящее время Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP.