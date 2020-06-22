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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07

Евролига запретила "Панатинаикосу" покидать турнир

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Баскетбольная Евролига приняла решение не исключать "Панатинаикос" из числа участников турнира, так как греческая команда не предоставила документов о выполнении всех обязательств перед лигой и другими клубами.

Исполнительный совет принял решение отклонить просьбу "Панатинаикоса" о передаче клубной лицензии Евролиги, поскольку клуб не предоставил гарантии того, что он выполнит все связанные с ним обязательства в отношении других десяти лицензированных клубов и баскетбольной Евролиги", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Шестикратный победитель Евролиги "Панатинаикос", недовольный распределением доходов от участия в турнире, 11 июня объявил о желании покинуть его. На это отреагировали другие клубы, включая московский ЦСКА, которые заступились за Евролигу.

баскетбол Евролига

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