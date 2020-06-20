"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 нанесли поражение московскому ЦСКА в матче 23-го тура возобновленного чемпионата Российской премьер-лиги.

На второй минуте встрече, которая прошла в Москве, "Зенит" вышел вперед благодаря голу Бранислава Ивановича. На девятой минуте счет удвоил Малком, на второй компенсированной к первому тайму минуте он провел еще один гол. На второй добавленной ко второму тайму минуте петербуржец Себастьян Дриусси реализовал пенальти, после чего счет стал 4:0 в пользу гостей.

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 89-й минуте был удален защитник Вадим Карпов.

"Зенит" набрал 53 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА на пятом месте – 36 очков.

Матчами 23-го тура возобновился чемпионат РПЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.