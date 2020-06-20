Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 нанесли поражение московскому ЦСКА в матче 23-го тура возобновленного чемпионата Российской премьер-лиги.

На второй минуте встрече, которая прошла в Москве, "Зенит" вышел вперед благодаря голу Бранислава Ивановича. На девятой минуте счет удвоил Малком, на второй компенсированной к первому тайму минуте он провел еще один гол. На второй добавленной ко второму тайму минуте петербуржец Себастьян Дриусси реализовал пенальти, после чего счет стал 4:0 в пользу гостей.

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 89-й минуте был удален защитник Вадим Карпов.

"Зенит" набрал 53 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА на пятом месте – 36 очков.

Матчами 23-го тура возобновился чемпионат РПЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА - "Зенит". Онлайн

ЦСКА - "Зенит". Онлайн

На фанатов "Спартака" завели дело после акции в поддержку команды с поджогом фаеров

"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в чемпионате Испании

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Сочи" забил 10 мячей "Ростову" в матче Российской премьер-лиги

Российская премьер-лига-2019/20

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом после паузы матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии
Российская премьер-лига-2019/20

"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча РПЛ 19 июня

Российская премьер-лига-2019/20

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');