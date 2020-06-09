РФС не разрешит ЦСКА задействовать Вагнера Лава в этом сезоне в случае его возвращения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Решение Российского футбольного союза разрешить клубам дозаявить игроков на оставшиеся игры сезона не будет распространяться на форварда Вагнера Лава, который, как сообщалось в СМИ, может в очередной раз вернуться в ЦСКА, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев в ходе пресс-конференции.

"Может ли он быть дозаявлен? Нет", - сказал Рогачев.

Он ранее сообщил, что РФС разрешил клубам дозаявить игроков из молодежных составов и клубных академий на оставшиеся игры чемпионата страны, который возобновляется 19 июня.

Ранее бразильский клуб "Коринтианс" сообщил, что расторг контракт с 35-летним Вагнером Лавом. По сообщениям СМИ, это произошло потому, что футболист получил предложение из России, а именно - от московского ЦСКА. В составе армейского клуба Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.