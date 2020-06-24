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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57

Футболисты "Локомотива" ушли на самоизоляцию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU -Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба клуба в среду.

Отмечается, что команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в премьер-лиге.

"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке", - заявил вице-капитан "Локомотива" вратарь Маринато Гилерме.

Ранее клуб сообщал о том, что несколько игроков команды подхватили вирус COVID-19.

В турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги, возобновившегося 19 июня, "Локомотив" занимает второе место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ коронавирус

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